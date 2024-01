Ausreißer zurück Krefelder KBK-Mitarbeiter retten Hund Kiba an der Autobahn

Kaum hatten die Mitarbeiter ihre Zentrale am Klärwerk verlassen, stießen sie an der Auffahrt zur A57 auf einen herrenlosen Hund, der in Autobahnnähe in erheblicher Gefahr war. Durch gutes Zureden konnten sie den Hund zum Einsteigen in ihr Fahrzeug überreden. Mit einem Anruf bei der Polizei konnten die KBK-Mitarbeiter die Besitzerin des Ausreißers schnell ermitteln. Hund Kiba war am Elfrather See entlaufen. Wenig später konnte er seinem Frauchen übergeben werden.