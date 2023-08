Der Startschuss fällt in Krefeld um 11 Uhr „Kawupptich“ – Rollator-Training vor dem Rathaus

Gemeinsam laden die Pflegeberatung und Altenhilfe sowie der Pflegestützpunkt der Stadt Krefeld im Rahmen des Stadtjubiläums „650 Jahre“ Krefeld ein. Auch pflegebedürftige Bürger sowie deren Angehörige und Interessierte sind willkommen. An fachkundig besetzten Ständen informieren an diesem Tag zahlreiche Akteure rund um die Themen „Senioren, Wohnen und Pflege“ in der Seidenstadt.