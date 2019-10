Weinfest in Krefeld : Uerdingen lädt erstmals zum Weinfest ein

Der Uerdinger Kaufmannsbund um Uwe Rutkowski und Fabian De Cassan veranstaltet am kommenden Wochenende in Uerdingen ein Weinfest. Foto: Julian Budjan

Krefeld Zum ersten Mal findet an kommenden Wochenende in Uerdingen „die kleine Weingasse“ statt - ein Weinfest für jung und alt

Am kommenden Wochenende sollten alle Weinliebhaber und solche, die es noch werden wollen, in der von-Brempt-Straße in Uerdingen vorbeikommen: Der Uerdinger Kaufmannsbund und die Weinbar De Cassan laden von Freitag bis Sonntag erstmal zur sogenannten „kleinen Weingasse“, einem Weinfest nach südtiroler Vorbild. Mehrere Krefelder Weinhändler bieten verschiedenste Weine - vom pfälzischen, über italienischen bishin zum französischen - zur Verkostung an. Dass das Fest in der kleinen Seitenstraße zwischen Niederstraße und Seilbahn und nicht beispielsweise auf dem großen Marktplatz stattfindet, hat unter anderem damit zu tun, dass Uerdingen nicht gerade als Weinstadt bekannt ist. „Wir wollen uns langsam rantasten, im Kleinen anfangen, schließlich ist das etwas Neues für Uerdingen“, sagt Fabian De Cassan, 37, von der gleichnamigen Weinbar, die er vor etwa acht Jahren von seinem Vater übernommen hat. Gemeinsam mit Uwe Rutkowski vom Uerdinger Kaufmannsbund hatte er die Idee zur kleinen Weingasse: „Ein Weinfest schafft eine Geselligkeit, das schafft eigentlich kein anderes Stadtfest. Wenn die Leute am Ende des Tages weinselig sind, kommen sie miteinander ins Gespräch“, erklärt De Cassan. Die kleine Gasse bietet dafür das passende, gemütliche Straßenfest-Ambiente.