Warenhauskonzern entlässt zwei Manager Kaufhof will seine Filialen stärker lokal ausrichten

Durch den Insolvenzantrag von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) sind viele Arbeitsplätze in Gefahr – auch in Krefeld. Nun hat es die ersten getroffen: Im Management müssen sowohl die Einkaufschefin Karin Busnel als auch Operations-Chef und Arbeitsdirektor Dirk Lessing gehen. Das teilte der Vorsitzende der GKK-Geschäftsführung, Miguel Müllenbach, in einem Exklusiv-Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mit.