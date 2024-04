Aktuell ist die Zukunft der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wieder in aller Munde. Ein Käufer steht offenbar parat, der das insolvente Unternehmen übernehmen und fortführen will. In vielen Städten sorgen sich die Verantwortlichen nun über den Erhalt der Häuser in ihren Innenstädten.