Äußerungen geben Anlass zur Hoffnung Krefeld Kaufhof punktet im Kampf um Erhalt

Der Krefelder Kaufhof sammelt imaginäre Punkte, die gegen eine Schließung und für den Fortbestand des Warenhauses am Neumarkt in der Innenstadt sprechen. Jede Äußerung aus der Konzernzentrale von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) im Zuge des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wird in der Seidenstadt seit Monaten genau analysiert und dahingehend abgeklopft, was das für den Standort Krefeld und die Beschäftigten des Kaufhofs bedeuten könnte. Nach zu Pessimismus verleitenden Informationen – wie von 131 Filialen sollen 90 geschlossen werden – spricht nun doch wieder einiges für Krefeld.