Kaufhof, P&C und andere Immer mehr Insolvenzen in Krefelder City

Die Zukunft des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) ist weiter offen. Nach dem Insolvenzantrag im vergangenen Oktober sind zwar wichtige Schritte erfolgt, endgültige Klarheit für die Beschäftigten und die Kunden in Krefeld und anderswo gibt es aber weiterhin nicht. Ende des Monats sollen die Gläubiger entscheiden, wie es weitergehen könnte. Ob der Kaufhof-Standort Krefeld dann noch eine Rolle spielt und wenn ja, welche, bleibt abzuwarten. Unterdessen berichtet die Lebensmittelzeitung von Gewittergrollen hinter den Kulissen. Das Management um Geschäftsführer Miguel Müllenbach soll demnach wenig Lust verspüren, künftig Einfluss an Führungskräfte einer neuen regionalen Ebene abzugeben. Geiwitz möchte in Übereinstimmung mit den Gewerkschaften die Warenhäuser wieder näher an die Städte, die Mitarbeiter und die Kunden bringen. Für die Stadt Krefeld und deren Bürger wäre eine Entscheidung für den Erhalt des Kaufhofs am Neumarkt wichtig.