Entscheidung gefallen Kaufhof Krefeld muss im Januar schließen

Die Schließung des Kaufhofs sei ein weiterer schwerer Schlag für die Innenstadt und sicher ein Schock für die Beschäftigten. „Manches mag hinter den Kulissen gelaufen sein, und doch hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass die Verwaltungsspitzen in benachbarten Städten aktiver waren als in Krefeld, wenn es um den Erhalt ,ihres‘ Kaufhof ging. Der Fairness halber muss man natürlich auch sagen: Alle sind dafür, dass große Warenhäuser bleiben, und dennoch hat sich das Einkaufsverhalten geändert“. Wer wolle, dass stationärer Handel in der City und in den Vororten erhalten bleibe, müsse auch vor Ort einkaufen, erklärte der CDU-Ratsherr und Landtagsabgeordnete Marc Blondin. „Die Kaufhofschließung wäre für die im Haus beschäftigten Mitarbeiter besonders, aber auch für die Innenstadt insgesamt eine schlimme Perspektive. Offenbar haben alle Bemühungen zur Abwendung, auch durch den Oberbürgermeister, nicht gegriffen. Nun werden Verwaltung und Politik gemeinsam gefordert sein, Alternativen für eine zukünftige Nutzung zu entwickeln, die in der ohnehin gebeutelten Innenstadt Interesse und Kaufkraft binden", erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Philibert Reuters.