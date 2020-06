Kostenpflichtiger Inhalt: Proteste in Krefeld : „Der Krefelder Kaufhof ist profitabel“

Vor dem Kaufhof demonstrierten Mitarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Petra Koske, Betriebsratsvorsitzende des Kaufhofs in der Seidenstadt, informierte per Megaphon die Kollegen über den aktuellen Stand. Foto: Verdi

Krefeld Die Mitarbeiter des Kaufhofs Krefeld protestierten am Montag für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. In einer Betriebsversammlung und einer Kundgebung forderten sie einen Erhalt des Hauses. Kaufhof will 80 Filialen schließen.