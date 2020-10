Kostenpflichtiger Inhalt: Schusswaffengebrauch in Krefeld : Katze in Wohngebiet angeschossen

Iris Brüggen mit Jette. Wegen der Verletzung darf die Katze zurzeit nicht nach draußen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Eine Katze ist am helllichten Tag durch das Projektil eines Luftgewehrs am Rücken verletzt worden. Auf das Tier muss mitten im Wohngebiet an der Glockenspitz geschossen worden sein. Der Schütze ist bislang unbekannt.