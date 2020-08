Kunst in Krefeld : Katrin Berger: Architektin von Licht und Schatten

Katrin Berger mit dem dreiteiligen „Lichteinfall an der Südtür (mittags)“. Das Bild links zeigt die Lichtsituation am Abend. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Sie ist Malerin mit einem großen Faible für Stadtarchitektur. In der Galerie Meta Weber zeigt Katrin Berger ab Sonntag „Lichteinfälle“: Die Malerei der Heerich-Schülerin ist wie gebaut.

Katrin Berger hat Geduld. Sie kann warten. Warten auf den einen Moment, in dem das Licht von außen in einem bestimmten Winkel den Raum flutet und die Schatten von Fenstern Türen, Treppengeländern ein Muster zeichnen, dem sie nicht widerstehen kann. „Es ist gemein, dass solche Momente viel schneller vorbei sind, als man zeichnen kann“, sagt sie lachend. Doch sie hat oft Erfolg. Das zeigt sie ab Sonntag unter dem Titel „Lichteinfälle“ in der Galerie von Meta Weber.

Katrin Berger ist 1945 geboren, in Essen aufgewachsen. Schon als Kind faszinierte sie die Architektur der Stadt. „Häuser waren für mich keine toten Objekte. Ich habe immer an die Menschen gedacht, die darin leben oder arbeiten.“ Beim Kunststudium an der Düsseldorfer Akademie hat sie in Erwin Heerich ihr künstlerisches Vorbild gefunden, den Blick und das Interesse für Architektur geschult. „Dann kommt das Licht von allein“, sagt sie.