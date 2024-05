Teilnehmer aus 15 Ländern Katja Sucke gewinn Europa-Award als Coloristin

Für das Team von Krefelds Friseur-Salon „The Green Room“ mit Inhaberin Franca Schnell ist es immer etwas Besonderess – die Teilnahme an einem Wettbewerb. Nicht selten kommen die Kollegen und Kolleginnen mit Preisen und Auszeichnungen zurück nach Krefeld. Diesmal ist es Friseurin Katja Sucke, die sich mit ihrem Können und ihrem Fachwissen gegen internationale Konkurrenz durchsetzen konnte. Die Krefelderin habe sich im Europa Finale des Redken Gloss Boss Awards als eine von drei besten Coloristen als Siegerin durchsetzen können, berichtete Chefin Franca Schnell. In drei Kategorien seien über einen Zeitraum von sechs Monaten in 15 Ländern die kreativsten Friseure gesucht worden, um sich am Wochenende in Berlin beim großen Europa-Finale miteinander zu messen, berichtete sie.