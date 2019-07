Starke Akzente : Katia Baudin erhält Orden von der französischen Botschafterin

In ihrer Laudatio hob Botschafterin Anne-Marie Descôtes das Engagement Katia Baudins (l.) für die Förderung der französischen Gegenwartskunst hervor. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld „Chevalier de l’ordre des arts et des lettres“: Die Direktorin der Kunstmuseen Krefeld ist mit einer der höchsten Kultur-Auszeichnungen geehrt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Direktorin der Kunstmuseen Krefeld, Katia Baudin, ist mit einer der höchsten Kultur-Auszeichnungen Frankreichs geehrt worden. Sie hat am Sonntag im Rahmen der Ausstellungseröffnung „Anders Wohnen. Akt 2: Mobilität“ in Haus Esters die Insignien des Ritters für die Künste und Literatur „Chevalier de l’ordre des arts et des lettres“ von der französischen Botschafterin Anne-Marie Descôtes erhalten. Die Auszeichnung wird an Personen vergeben, die sich durch ihr Schaffen im künstlerischen oder literarischen Bereich oder durch ihren Beitrag zur Ausstrahlung der Künste und der Literatur in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet haben.

„Ich freue mich sehr für Katia Baudin. Aufgrund ihrer persönlichen Biographie und ihres beruflichen Werdegangs scheint sie mir eine ideale ‚Ritterin‘ der Künste zu sein. Auch bei uns in Krefeld hat sie im Hinblick auf französische Kunst und französisches Design bereits starke Akzente gesetzt und knüpft damit geschickt an die Historie unseres Museums an“, erklärt Oberbürgermeister Frank Meyer.

In ihrer Laudatio hob die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes das Engagement Baudins für die Förderung der französischen Gegenwartskunst und des deutsch-französischen Kulturdialogs hervor. „Ihre Kompetenzen und ihre dynamische Persönlichkeit machen sie zu einer der wichtigsten Vermittlerinnen des deutsch-französischen Kulturaustauschs“, so die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes. Baudin habe mit ihrer interdisziplinären Herangehensweise zwischen der bildenden und angewandten Kunst viel zur Förderung französischer Künstler und Designer beigetragen. „Es ist für mich eine sehr große Ehre diesen Orden zu erhalten“, bedankte sich Baudin, „durch meine deutsch-französische Herkunft fühle ich mich beiden Ländern sehr verbunden und es ist mir ein großes Anliegen, dass die französische Kunst- und Designszene auch hier in Deutschland entdeckt wird, um so den deutsch-französischen Kulturaustausch weiter zu stärken. In einem grenzenlosen Europa, finden wir oftmals noch Grenzen vor und ich hoffe mit meiner Arbeit zu einem stärkeren Verständnis zwischen den Ländern beitragen zu dürfen.“ So gelang es der Direktorin Katia Baudin die größte Schenkung der französischen Designhersteller Domeau & Pérès überhaupt für ein Museum zu gewinnen: Darunter hochkarätige Möbel von wichtigen französischen Designern, die vergangenes Jahr im Kaiser-Wilhelm-Museum in der Ausstellung „Domeau & Pérès. Von der Idee zur Form“ gezeigt wurden. Aktuell sind im großangelegten Bauhaus-Projekt „Anders Wohnen“ ebenfalls Arbeiten von französischen Künstlern, Designern und Architekten zu sehen, darunter Franck Bragigand, Didier Fiúza Faustino und das in Paris arbeitende Designstudio Bless.