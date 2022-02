Hochschule Niederrhein : Katholisches Hochschulzentrum ehrt engagierte Studierende

Krefeld Bereits zum sechsten Mal wurde der mit 2000 Euro dotierte Preis ausgeschrieben, finanziert durch Currenta und das Bistum Aachen.

Zum Tag des Ehrenamtes haben die katholischen Hochschulzentren Lakum Krefeld und Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein den diesjährigen „mitBedacht-Preis“ verliehen. Bereits zum sechsten Mal wurde der mit 2000 Euro dotierte Preis ausgeschrieben, finanziert durch Currenta und das Bistum Aachen . Eine von Corona gebeutelte Gesellschaft spiegelte sich in diesem Jahr quer durch alle Bewerbungen wider. Der Jury fiel vor allem solches Engagement auf, das mit erhöhten Einsatz die negativen sozialen Folgen abfedern wollte.

Platz eins ging an Linus Schröttke (Fachbereich 04, Produktionstechnik), der sich seit Jahren bei den Johannitern im Rettungsdienst und der Jugendarbeit engagiert. Er war beim Aufbau eines PCR-Testzentrums in Neuss beteiligt und besetzte dort regelmäßig Dienste. Dies tat er bereits zu einer Zeit ohne Impfung, in der das Risiko einer Ansteckung hoch war. Zudem vernetzte er an China interessierte und aus China kommende Studierende und erleichterte den Gästen so das Ankommen an der Hochschule.