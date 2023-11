Von Freiburg in die Seidenstadt Katharine Leiska ist neue Kulturbeauftragte in Krefeld

Dr. Katharine Leiska hat in München und Schweden ein geisteswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Musikwissenschaft absolviert und an der Universität in Kiel promoviert. Berufliche Stationen führten sie an das Schleswig-Holstein Musik Festival, an das Germanische Nationalmuseum und an die Hochschule für Musik Nürnberg. Seit 2014 ist sie im Kulturamt Freiburg im Breisgau tätig, zuletzt als stellvertretende Abteilungsleiterin. Die gebürtige Hamburgerin ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Dienstantritt in Krefeld wird wie üblich zwischen dem aktuellen und zukünftigen Arbeitgeber abgestimmt.