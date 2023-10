Am Samstag in Krefeld Katastrophenübung auf dem Gelände von Evonik

Am Samstag, den 28. Oktober 2023, findet am Vormittag auf dem Evonik-Superabsorber-Werksgelände am Bäkerpfad in Krefeld eine Übung mit Unterstützung der Krefelder Feuerwehr und Polizei statt. Die Übung ist Teil des umfassenden Sicherheitsmanagements am Standort Krefeld, das regelmäßige Risikobewältigungsübungen beinhaltet, um im Ereignisfall bestmöglich gerüstet zu sein und die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu trainieren, teilte das Unternehmen mit.