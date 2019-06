Erfolgreiche Integration : Wie sich zwei Schüler nach vorn gekämpft haben

Krefeld Außergewöhnlich: Ein Junge aus Kasachstan sprach vor drei Jahren fast kein Wort Deutsch und ist nun Jahrgangsbester. Ein griechisches Mädchen leistete Ähnliches.

„Als Pavel in die Klasse kam hat er sich als „Paul“ vorgestellt und er wird auch von allen, auch den Lehrern, Paul gerufen. Er wollte einen deutschen Namen. Auch als Zeichen der Integration“, sagt Klassenlehrer Falk Thißen. Er unterrichtete den 16-Jährigen in Mathematik, Sport und Erdkunde. Aufgrund der angeblichen Vorkenntnisse wurde der Junge normal in die achte Klasse eingegliedert. „Ich habe kein Wort verstanden“, erinnert er sich. Außer in Naturwissenschaften. „In Kasachstan war ich auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium und konnte in der Sprache der Mathematik reden“, sagt er. So schrieb er Formeln an die Tafel, wenn die Worte fehlten. Mit wachsenden Deutschkenntnissen wurde er immer besser und machte nun den besten Abschluss der Schule. „Ich will jetzt am Berufskolleg mein Fachabi machen. Dann mache ich das Vollabi und will dann Informatik studieren“, weiß der junge Mann schon genau, wie es für ihn weiter gehen soll.