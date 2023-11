Gericht: „Eine Protestaktion am untersten Rand“ Kartoffelbrei-Attacke gegen Bild endet mit Freispruch

Das Foto zeigt ihn selbst kniend an der Abbruchkante vor einem riesigen Braunkohlebagger. Seine Kartoffelbrei-Aktion sei „keine Sachbeschädigung, sondern eine Kunstaktion am eigenen Bild“ gewesen, hatte der Angeklagte argumentiert. „Es passte mir nicht, dass die ein Foto von mir in den Landtag hängen, während man gleichzeitig Lützerath abreißt.“ Er habe extra trockenen Kartoffelbrei genommen, und das Foto habe kaum etwas abgekommen. Er habe das Foto danach noch selbst mit dem Lappen einer Putzkraft gereinigt.