Verlosung von Ballettkarten : Karten gewinnen für den Ballettabend im Theater

Interaktiv Krefeld „Während wir warten“ zeigt Choreografien zu Musik von Doors bis Dvorak, von Beatles bis Led Zeppelin. Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten.

(ped) Das Platzkontingent ist klein, die Hygieneauflagen sind hoch - und die Anforderungen, so Theater zu machen, sind enorm. Es überwiegt aber die Freude, endlich wieder Bühnengeschehen live zu ermöglichen. Die Premieren und Wiederaufnahmen sprudeln nur so. Und ab sofort ist der Vorverkauf für alle Aufführungen bis zum Spielzeitende im Juli geöffnet.

Wer den wundervollen Ballettabend „Während wir warten“ noch nicht gesehen hat, kann mit etwas Glück Freikarten gewinnen für die Vorstellung am Mittwoch, 16. Juni, 19.30 Uhr, im Theater Krefeld (ein negativer Coronatest ist notwendig, ein Selbsttest reicht nicht). Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten unter allen, die am Fronleichnamstag, 3. Juni, zwischen 0 und 21 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung Ballett“ senden an [email protected] Die Gewinner werden benachrichtigt (bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an).