Der gemeinnützige Verein „Kengerdruum Krieweel e.V.“ und die Brauerei-Gaststätte „Gleumes" an der Sternstraße laden ein zu einer außergewöhnlichen Charity-Veranstaltung: dem „2. Karneval auf Schienen". Am Sonntag, 14. Januar, erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, das nicht nur jecken Frohsinn, sondern auch einen karitativen Zweck vereint. „Das Herzstück ist die Straßenbahnfahrt, die unsere Fahrgäste quer durch die Stadt führen wird“, beschreibt Vereinsvorsitzender Siegfried Busch die Veranstaltung. Er möchte nach der Corona-Pause wieder an das Highlight von 2020 anknüpfen: „Unterwegs sorgen ,Die Krähenfelder‘ und Charly Niessen von Creinvelt für eine mitreißende Stimmung mit Live-Acts. Die Teilnehmer dürfen sich zudem auf ein exklusives Fingerfood-Angebot sowie freie Getränke während der gesamten Fahrt freuen.“