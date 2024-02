Karneval in Krefeld So feiert Uerdingen beim Tulpensonntagszug

Organisiert wird der Rosenmontagszug vom Comitee Crefelder Carneval (CCC), dem Dachverband der Krefelder Karnevalsvereine. Los geht es am 12. Februar um 12.11 Uhr. Nach der Aufstellung auf dem Sprödentalplatz geht es über die Uerdinger Straße bis zur Kreuzung Viktoriastraße, dann über den Bismarckplatz die Cracauerstraße bis zur Königstraße hinunter, in die Carl-Wilhelm-Straße hinein zum Rathaus, von dort in die Schneiderstraße und St. Anton-Straße, bevor es wieder über die Königstraße in den Südwall hineingeht und der Zug die Hochstraße erreicht. Von dort zieht er über die Marktstraße in die Hubertusstraße, dann in die Nordstraße und Sternstraße bis zum Friedrichsplatz und von dort in die Friedrichstraße. Über die St. Anton Straße erreicht er den Ostwall, wo er sich dann auflösen wird.