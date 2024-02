Karneval in Krefeld Alle Informationen über den Karnevalszug durch Stahldorf

Mit dabei sind auch zwei Ex-Prinzessinnen, die mit der Gruppe „Good old Stahldorfer“ ziehen: Ex-Prinzessin Heike (1982 und 1984) und Ex-Prinzessin Anke (1980). Sie hoffen, dass die Beteiligung am Kinderkarnevalszug auch in diesem Jahr so gut ist wie 2023. Rund 500 Jungen und Mädchen aus Kindertagesstätten und Schulen hatten phantasievoll verkleidet mit ihren erwachsenen Begleitpersonen teilgenommen. Trotz Nieselregen hatten unzählige Zuschauer die Straßenränder gesäumt und die Narren mit viel Applaus und „Helau“-Rufen bedacht. Belohnt wurde so viel Engagement mit gelben Tulpen und roten Rosen, die von den Mottowagen regneten. Was wird wohl in diesem Jahr die Karnevalisten in Stahldorf erwarten? Man darf gespannt sein...