Änderungen beim SWK-Fahrplan in Krefeld Eingeschränkter Fahrplan an Karneval

Die Innenstadt wird gegen 11 Uhr durch die Polizei bis in die Abendstunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Aus Gründen der Sicherheit werden durch die Polizei beziehungsweise den Veranstalter an neuralgischen Kreuzungen und Einmündungen kurzfristig zusätzliche Absperrmaßnahmen getroffen. Zwischen den Haltestellen „Dießem“ und „Krefeld Hbf.“ wird ab 11 Uhr ein Pendelbus der U76 der Rheinbahn eingerichtet. Die Wagen der U76 fahren von Düsseldorf kommend nur bis zur Haltestelle „Dießem“ beziehungsweise ab Haltestelle „Dießem“ in Fahrtrichtung Düsseldorf. Die letzte durchgehende U76 vor dem Karnevalszug fährt um 11 Uhr ab Haltestelle „Rheinstraße“ in Richtung Düsseldorf. Der erste durchgehende Wagen fährt voraussichtlich um 18.49 Uhr ab „Dießem“ Richtung Haltestelle „Rheinstraße“.