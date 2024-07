100. Geburtstag in Krefeld Das Jahrhundertleben des Karl Hapke

In Hannover geboren, machte Karl Hapke nach seinem Schulabschluss mit 14 Jahren von April 1938 bis März 1941 eine erfolgreiche Lehre zum Dreher bei den Deutschen Edelstahlwerken Hannover. Dort arbeitete er anschließend ein Jahr als Dreher. Im Oktober 1942 wurde er mit 18 Jahren zur Wehrmacht einberufen und leistete seinen Wehrdienst bis zum Juli 1944 als Panzergrenadier, zuletzt in Italien. Ausgezeichnet wurde Hapke wegen Tapferkeit in den heftigen Kämpfen mit amerikanischen Verbänden bei Anzio und Rom. Im Juli geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, kurz bevor die Division an die Ostfront verlegt wurde. Bis Mai 1946 wurde er in Virginia in den USA interniert.