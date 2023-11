Buch von Juliane Lepsius-Trendelenburg „Frauen in der Nachkriegszeit“: Karin Mast liest im Café Südlicht

Die Veranstaltung zum Thema über Krefelder Frauen der Nachkriegszeit, die in den Rahmen der 650-Jahr-Feier der Stadt eingebettet ist, will dabei aber nicht in der Vergangenheit stehenbleiben: Frauen von heute werden schildern, wie ihre Heimat ebenfalls zerstört wurde, wie sie aktuell aus ihrer Heimat vertrieben wurden, wie sie Krieg und Zerstörung in allen Facetten erlebt haben, oder wie sie ihre Liebsten verloren haben. Und – sie werden von ihrem eigenen Neubeginn in einer fremden Umgebung erzählen. Die individuellen Erfahrungen der interviewten Frauen von ihren Zusammenbrüchen und Neubeginn verknüpfen das Gelesene mit dem Heute. Sie zeigen, dass die Erinnerungen an die Krefelder Frauen von damals ihre Entsprechungen in heutiger Zeit gefunden haben.