Städtebau in Krefeld Kampf ums Seidenweberhaus geht in die entscheidende Runde

Wenn der Planungsausschuss am 17. April zusammenkommt, tritt der Kampf um die Zukunft des Seidenweberhauses in die nächste Runde: In der Sitzung soll der CDU-Antrag beraten werden, ob der Erhalt oder Teilerhalt des Seidenweberhauses mit in den Wettbewerb zur Neugestaltung des Theaterplatzes aufgenommen wird. Erstmals soll auch über diesen Antrag abgestimmt werden; die endgültige Entscheidung liegt beim Rat. Die Beschlusslage bislang: Abriss des Seidenweberhauses und Neubau eines Technischen Rathauses auf dem Theaterplatz