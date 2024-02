Naturschutz-Projekte in Krefeld Kampf um den Egelsberg – wie es um Krefelds Naturschutzparadiese steht

Krefeld · Am Egelsberg vollzieht sich ein stiller Kampf um den Naturschutz: Es gibt zu viele Raubtiere, die nun gejagt werden sollen. Auch andere Naturschutz-Projekte stehen vor Herausforderungen. Überraschend kostbar ist der Baggersee am Grundend in Fischeln.

18.02.2024 , 13:37 Uhr

Freilaufende Hunde und Trampelpfade abseits der vorgesehenen Hauptwege gefährden auf dem Egelsberg geschützte Arten wie die Feldlerche. Foto: Jens Voss