Krefelder Polizeibehörde am Aktionstag beteiligt Kampf gegen Hasspostings im Internet

Die Durchsuchungen in NRW richteten sich unter anderem gegen ein Objekt in Düren. Ermittler beschlagnahmten dort Datenträger, wie eine Polizeisprecherin in Aachen berichtet. Die Polizei in Recklinghausen meldet eine Aktion in Castrop-Rauxel in den frühen Morgenstunden. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum, Verfasser von Hasskommentaren würden zur Rechenschaft gezogen, stellt auch die Recklinghäuser Polizei klar. Auch alle Internetnutzenden seien angehalten, „stets ein wachsames Auge zu haben und Hasspostings jeder Art der Polizei zu melden“.