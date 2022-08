Krefelder Verwaltung sucht Personal : Marketing-Kampagne wirbt für berufliche Zukunft bei der Stadt

„Wir wollen mit unserer Kampagne deutlich höhere Bewerberzahlen generieren und die Personallücken schließen, die durch den demografischen Wandel entstehen“, sagt Dezernentin Cigdem Bern. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld „Wir schreiben aktuell eine große Zahl verschiedener Stellen aus. Dazu kommen noch 150 Ausbildungsstellen“, erklärt Personaldezernentin Cigdem Bern.

(RP) Der Satz „Krefeld l(i)ebenswert gestalten!“ wird vielen Krefeldern in den nächsten Wochen und Monaten begegnen. Mit einer groß angelegten Personalmarketing-Kampagne wird die Verwaltung auf verschiedenen Kanälen sichtbar sein und für eine berufliche Zukunft bei der Stadt werben. Der Auftritt ist ein Mix aus Online und Offline – mit Plakaten, Digiboards, Busbeklebung, Social-Media- und Internet-Präsenz. „Wir schreiben aktuell eine große Zahl verschiedener Stellen aus. Im Zeitraum der Kampagne werden das gut 170 sein. Dazu kommen noch 150 Ausbildungsstellen. Und deshalb brauchen wir natürlich auch Menschen, die wir gezielt ansprechen, um sie für die Stadtverwaltung Krefeld gewinnen und begeistern zu können“, stellt Personaldezernentin Cigdem Bern heraus. Ziel der Kampagne ist es, die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin in Krefeld bekannter und sichtbarer zu machen. „Und wir wollen deutlich machen, wie vielfältig die Menschen, Aufgaben und Möglichkeiten bei der Stadt Krefeld sind“, so Cigdem Bern.

Gerade aktuell gibt es für Bewerber Möglichkeiten für eine Karriere im öffentlichen Dienst bei der Stadt Krefeld. Im Jahr 2030 werden die letzten geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen – das sind rund 25 Prozent des Personals. Cigdem Bern: „Wir wollen mit unserer Kampagne deutlich höhere Bewerberzahlen generieren und die Personallücken schließen, die durch den demografischen Wandel entstehen.“ Laufen wird die neue Personalmarketing-Kampagne über vier Monate bis zum Jahresende. Auf „Models“ hat die Stadt dabei bewusst verzichtet und stattdessen Mitarbeitende aus 16 verschiedenen Fachbereichen mit einbezogen, die auf den Werbemitteln der Verwaltung ein Gesicht geben. Sechs verschiedene Plakate zeigen zum Beispiel den Feuerwehrbeamten in Einsatzkleidung mit dem Satz „Weil wir Leben retten“, die Fortwirtin im Wald mit Motorsäge und dem Satz „Weil wir Lebensqualität für alle schaffen“, den Verwaltungswirt aus dem Finanzbereich mit „Weil man auf uns zählen kann“ und die Bademeisterin am Beckenrand mit „Weil wir immer den Überblick haben“.

Auch in einem Imagefilm sind ausschließlich Mitarbeiter der Verwaltung in ihren Tätigkeitsfeldern zu sehen. „Das Video ist ein zentrales Element der Werbekampagne und wird auf verschiedenen Kanälen abrufbar sein – wir sind sehr gespannt, wie es ankommt“, sagt Personaldezernentin Cigdem Bern. Die Stadt zeigt den Film auf der Webseite www.krefeld.de/karriere. „Wir haben auf allen Werbemitteln einen QR-Code eingebunden, über den man gezielt auf unsere Karriereseite kommt“, erklärt Sabrina Buttler, zuständig bei der Stadt Krefeld für den Bereich Ausbildung, Personalmarketing und Personalentwicklung. „Wir schreiben im Kampagnen-Zeitraum alleine 150 Ausbildungsplätze in 26 unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus – und haben deshalb zum Bespiel das Design der Buswerbung an diese junge Zielgruppe angepasst“, so Sabrina Buttler.