Krefeld soll Ausgaben im Blick behalten Kammer begrüßt Vorhaben der Stadt, die Gewerbesteuer zu senken

Die Stadt Krefeld will die Gewerbesteuer senken. Genauer gesagt, den Gewerbesteuerhebesatz, der zur Errechnung der Steuerschuld herangezogen wird. Das ist ein gutes Signal an die Wirtschaft und die Unternehmen. Und so verwundert es nicht, dass die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein die Entscheidungen des Finanzausschusses der Stadt Krefeld, die Gewerbesteuer um fünf Punkte senken zu wollen, begrüßt. Hinzu komme die Absicht, die Mittel für den Kommunalbetrieb Krefeld, insbesondere für die Straßensanierung, zu erhöhen. „Beide Maßnahmen sind wichtige Signale für die Krefelder Wirtschaft“, schreibt IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz in einem Brief an Oberbürgermeister Frank Meyer und die Krefelder Fraktionsvorsitzenden. Gleichzeitig appelliert Steinmetz an die Politikerinnen und Politiker, dass diese Beschlüsse nun im Stadtrat bestätigt werden.