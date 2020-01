Karneval in Krefeld : Kamelle-Messe – Neuheiten der Session

Karneval in Krefeld

Krefeld Bei der zweiten Karnevalsmesse des Comitee Crefelder Carneval, der Metro und der Brauerei Königshof entdeckten die Karnevalisten ein Sortiment mit 2500 Artikeln für Wurfmaterial aus Deko und Süßigkeiten.

Kostüme, Kamelle und Klamauk – die Jecken am Niederrhein stehen in den Startlöchern für die heiße Phase der Session. Bei der zweiten „Karnevalsmesse“, die das Comitée Crefelder Carneval (CCC), die Metro in Krefeld und die Brauerei Königshof veranstalteten, ging es jetzt um ein elementares Detail der Planungen für die Umzüge der Jecken vom Nelkensamstag bis Veilchendienstag: die Frage, welche Kamelle die Karnevalisten unter das Volk werfen.