Oppum : Schutzengelpfarre: 25 Jahre „Kalli’s Café“

Seit 25 Jahren bietet Kalli‘s Café in der Schutzengelpfarre in Oppum sonntags ein Frühstück für Obdachlose an. Foto: Arno Wildrath

Oppum In „Kalli’s Café“ wird seit 25 Jahren jeden Sonntag ein reich bestückter Frühstückstisch für Bedürftige gedeckt. Organisiert wird das ehrenamtliche Projekt von 25 Mitgliedern der Schutzengelgemeinde in Oppum.

Die Grundgedanken sind einfach: Ehrenamtlich für das leibliche Wohl von Bedürftigen sorgen und gleichzeitig eine Gelegenheit für menschliche Begegnung bieten. In „Kalli’s Café“ wird all das seit einem Vierteljahrhundert ermöglicht. Das ehrenamtliche Team um Pastoralreferent Arno Wildrath versorgt wöchentlich 25 bis 35 Gäste für einen Unkostenbeitrag von 50 Cent.

Wöchentlich suchen 25 bis 35 Gäste das Café auf. Die Teilnehmer seien nicht nur Obdachlose, sondern vermehrt Menschen in einer schweren finanziellen Lage, berichtet Wildrath. Die Zahl der Gäste sei jedoch in den letzten Jahren gesunken, da das Angebot an ähnlichen Aktionen in Krefeld wachse. 2014 kamen noch wöchentlich über 60 Leute in das Café – eine Aufgabe, die finanziell wie personell schwer zu stemmen gewesen sei.