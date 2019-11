Aus den Stadtteilen : Der neue Traarer Kalender ist da

Die idyllische Landschaft in und um Traar sowie die Mühle sind im Kalender zu sehen. Foto: Jens Voss

Krefeld Auch in diesem Jahr gibt es einen Kalender mit Traarer Motiven.

(bk) Auch im kommenden Jahr werden sich die Freunde des Krefelder Stadtteils Traar wieder einen Kalender an die Wand hängen können, der bekannte Motive des ländlichen Gebietes zeigt. Der Bürgerverein Traar mit seinem Vorsitzenden Marc Blondin stellte das Werk nun vor, das wie im Vorjahr wieder in zwei Varianten vorliegt. Es gibt eine schmale Version und eine, die sich als Familienkalender eignet, da sie über mehrere Spalten verfügt, in die Termine eingetragen werden können.