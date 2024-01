Karnevalssitzung im Seidenweberhaus Kajuja lacht über Zerstörer im Hafen der Ehe

Aus Mechernich waren „Botz un Bötzje“ angereist und präsentierten eine lustige Büttenrede in Form eines Zwiegesprächs. Dabei zeigte sich, dass die beiden Herren charakterlich recht unterschiedlich sind. „Botz“ trat zum Beispiel seriös im Anzug auf, während „Bötzje“ sich in legere, bunte Kleidung geworfen hatte. „Ich möchte ewig leben“, meinte der eine zum anderen. In dem Fall müsse er heiraten, erwiderte sein farbenfroher Kumpan. „Und dann lebe ich ewig?“, fragte der Anzug-Träger ziemlich verwundert. „Nein, aber der Wunsch verschwindet!“ Er ergänzte, dass er bereits vor 30 Jahren in den Hafen der Ehe gesegelt sei, „ohne zu wissen, dass dort auch Zerstörer liegen.“ Donnernder Beifall für das scharfzüngige Duett!