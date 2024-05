Kaffeewerkstatt in Hüls Ein Kaffee-Kenner erklärt die Welt des Kaffees

Thomas Zygan lebt seinen Traum. In seiner familienbetriebenen Kaffeewerkstatt bietet er hochwertigen Kaffee für jedermann an - für Kaffee-Nerds genauso wie für Laien. Der Weg dorthin führte ihn zunächst über einige Abbiegungen; heute ist er dort, wo er sein will. „Bei uns gibt es die klassische italienische Kaffeeküche, aber auch coolen fancy Filterkaffee“, sagt Zygan. Vor etwa einem Jahr hat er das Café von der mittlerweile geschlossenen Bäckerei Schoenen in Hüls übernommen. Seine Kaffeewerkstatt ist für ihn eine Leidenschaft, die er mit ganzem Herzen ausleben kann.