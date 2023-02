Sanierungspläne vorgelegt Krefeld kämpft um die Zukunft des Kaufhofs

Krefeld kämpft weiter um den Erhalt des Kaufhofs in der City: Die beiden Arbeitsgemeinschaften der SPD, AfA (Arbeitsgemeinschaft für Arbeit) und AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen) haben gemeinsam mit dem Betriebsrat von Galeria Kaufhof und Verdi, Unterschriften für den Erhalt von Galeria Kaufhof am Standort Krefeld gesammelt. Die beiden Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften, Ratsfrau Karin Späth und Hans-Gert Röhrig, bekamen neben weiteren Parteimitgliedern auch Unterstützung von der Parteivorsitzenden der SPD in der Seidenstadt, Stella Rütten, und der AfA-NRW-Landesvorsitzenden Ina Spanier Oppermann. In viereinhalb Stunden wurden über 650 Unterschriften in gesammelt. Es kamen Bürgerinnen und Bürger extra zum Neumarkt, um für den Erhalt zu unterschreiben, weil sie von der Aktion aus den Medien erfahren hatten.