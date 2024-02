Finanzen in Krefeld Kämmerer rechnet mit Haushaltsplus in Millionenhöhe

Ein „Plus“ in Millionenhöhe erwartet die Stadt Krefeld beim Jahresergebnis 2023: „Das prognostizierte Ergebnis für das vergangene Jahr sieht eine Verbesserung auf jetzt 14,2 Millionen Euro vor“, erklärt Stadtkämmerer Ulrich Cyprian zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen am 27. Februar. Das vom Rat der Stadt Krefeld beschlossene planerische Jahresergebnis von 6,8 Millionen Euro aus dem Haushaltsplan 2023 wird somit deutlich übertroffen. Allerdings macht Cyprian deutlich, dass sich diese Prognose durch die Jahresabschlussbuchungen beispielsweise für Abschreibungen und Rückstellungen noch verändern kann. „Seit 2017 schließt die Stadt Krefeld mit positiven Jahresergebnissen ab. So auch wieder in 2023. Das ist ein guter Beleg für das solide Wirtschaften unserer Verwaltung“, macht Oberbürgermeister Frank Meyer deutlich.