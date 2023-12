Feuchte Keller und Naturschutz Käfige in den Niepkuhlen sollen seltene Arten schützen

Die Krefelder Niepkuhlen stehen seit fast 20 Jahren unter Naturschutz. Doch der Klimawandel macht dem Biotop schwer zu schaffen. Die zunehmenden Dürrezeiten sorgen für ein Austrocknen der wie an einer Perlenschnur aneinander gereihten Wasserflächen. Seit Jahren wird – mit Unterbrechungen – Grundwasser in die Niepkuhlen gepumpt. Übrigens sehr zur Freude und zur Erleichterung zahlreicher Häuserbesitzer im Kliedbruch, deren Keller immer wieder durch drückendes Grundwasser volllaufen. Eine Lösung für die Betroffenen scheint immer noch nicht in Sicht.