Krefeld Kabelanschluss – Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei warnt vor Kriminellen, die sich in Krefeld die Gesetzesänderung um Kabelanschlussverträge zunutze machen. Wenn Fremde an der Haus- oder Wohnungstür klingeln, ist Vorsicht geboten. Im Hinblick auf eine aktuelle Betrugsmasche warnt das Landeskriminalamt (LKA) wiederholt davor, Unbekannten Zutritt zu gewähren. „Bitte nicht eintreten", klingt natürlich nicht freundlich, schützt im Zweifelsfall aber davor, ausgeraubt zu werden. Kriminelle machen sich die Gesetzesänderung um Kabelanschlussverträge zunutze, um Bewohner in Gespräche zu verwickeln und in die Wohnräume zu gelangen. Unter dem Vorwand, einen lukrativen und individuell angepassten Vertrag anzubieten, verschaffen sich die Täter zunächst Gehör. Stoßen die Betrüger auf Interesse, bieten sie an, sich die Räumlichkeiten genauer anzusehen, um das passende Angebot zu generieren.