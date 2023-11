Bezirkstag 2023 in Hüls KAB sendet aus Krefeld ein wichtiges Zeichen an Kanzler Scholz

In der Ökumenischen Begegnungsstätte in Krefeld-Hüls hat jetzt der Bezirkstag des Bezirksverbandes der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Mittlerer Niederrhein stattgefunden. Der Bezirkstag ist das höchste beschlussfassende Organ des KAB Bezirksverbandes Mittlerer Niederrhein (der Regionen Krefeld, Mönchengladbach und Viersen) und kommt jährlich zusammen. Rund 50 Delegierte sowie Gäste aus Kirche und Politik waren zum Bezirkstag 2023 in die Seidenstadt gekommen. Der Bezirkstag begann mit einem Gottesdienst des geistlichen Leiters des KAB Diözesanverbandes Aachen, Achim Kück.