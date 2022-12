Katholische Arbeitnehmer-Bewegung in Krefeld Kirchliches Arbeitsrecht entrümpeln

60 Delegierte und Gäste kamen zum Bezirkstag der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Mittlerer Niederrhein im Bistum Aachen nach Krefeld Traar. Im Pfarrheim St. Josef berichtete Vorsitzender Uwe Schummer über Schwerpunkte der letzten Monate. Als Erfolg wertete er die Zusicherung der Bistumsleitung, das KAB-Zentrum in Krefeld, Spinnereistrasse 28, zu sichern. Ein Antrag zur Finanzierung einer Erstberatung bei Fragen des Arbeits- und Sozialrechts wird derzeit noch in Aachen beraten. Schummer: „Eine so zentrale Aufgabe geht nicht zum Nulltarif, sondern muss finanziell unterlegt sein. Sie ist Kernelement der KAB seit ihrer Gründung vor 150 Jahren. Neben der Bildungsarbeit, den Fahrten und religiösen Aktivitäten, dem politischen Auftrag werden wir auch daran gemessen, ob wir dann, wenn es kriselt, kompetente Arbeits- und Sozialberatung anbieten.“