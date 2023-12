Mitgründerin des Sozialdienstes muslimischer Frauen Krefelderin Halide Özkurt wird erste Integrationsbeauftragte der Stadt Kaarst

Die Krefelderin Halide Özkurt wird die erste hauptamtliche Integrationsbeauftragte der Stadt Kaarst. Özkurt ist in Krefeld bekannt geworden als SPD-Politikerin im Rat, als Sprecherin der Moscheevereine und als Gründerin des Sozialdienstes muslimischer Frauen, die Anlaufstelle für Musliminnen ist. Özkurt ist Diplom-Pädagogin. Sie wurde 1980 in der Türkei geboren, wuchs seit 1989 in Deutschland auf, ist verheiratet und hat zwei Kinder, 14 und 16 Jahre alt. Seit 1999 ist sie im Bereich der Integrationsarbeit und Integrationspolitik tätig, als Vorsitzende des Ausländerbeirates, als Mitglied im Landesintegrationsrat NRW sowie als Ratsmitglied der Stadt Krefeld bis 2020. Sie ist weiter in Teilzeit beim Bundesverband Sozialdienst muslimischer Frauen tätig und bietet Beratungen für Frauen an, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sie leitet außerdem zwei Projekte zur Radikalisierungsprävention und zum Frauenempowerment. Außerdem ist sie in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen aktiv. Halide Özkurt über ihre neue Aufgabe: „Ich sehe Integration als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher möchte ich die Weichen dafür stellen, dass eine vielfältige Gesellschaft partizipativ mitgestaltet wird.“ Sie sei bundesweit gut vernetzt und unter anderem in der Islamkonferenz vertreten. Ihr Credo lautet: „Ohne Begegnung kein Verständnis.“ Özkurt spricht sich für schnellere Einbürgerungen aus: Das fördere die Integration. Das Hauptproblem aus ihrer Sicht: „Es gibt wenig beziehungsweise gar keine Mittel für Integrationsarbeit.“