Debatte um Anti-Israel-Resolution zu „Kriegsverbrechen“ Sorgen der „migrantischen Seele“ – Juso-Chef stellt sich hinter Tahusoglu

Krefelds Juso-Chef Karim Kasdaghli hat sich in der Debatte um die Israel-Resolution hinter Ratsherr Salih Tahusoglu gestellt. In einer persönlichen Erklärung, die weder mit der SPD abgestimmt ist noch einen Beschluss der Jusos widerspiegelt, schreibt er: Angesichts der Berichte über die Ereignisse in Gaza „verstehe ich und unterstütze das Anliegen einer Resolution des Ratsherrn Salih Tahusoglu.“ Wer glaube, eine solche Resolution habe keine Bedeutung für Krefeld, der liege falsch. Die Resolution „bringt vor allem den migrantischen Krefeldern das Gefühl von Gerechtigkeit zurück.“ Zugleich bittet er die Ratsfraktionen, die Gespräche mit Tahusoglu nicht abzubrechen. Die Fraktionen von SPD, CDU, FDP und Grünen hatten den Resolutionstext scharf kritisiert und zurückgewiesen.