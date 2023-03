Nicht erhobene Gebühren Jurist Heitmann problematisiert bisherige Praxis des Kommunalbetriebs Krefeld

Manchmal sind die Dinge kompliziert. Wenn es um Zuständigkeiten und um Finanzierungen der öffentlichen Hand geht, dann besonders. Einer, der sich gerne in solche Problematiken reinfuchst, ist der FDP-Fraktionsvorsitzende Joachim C. Heitmann. Konkret geht es um Gebühren für Absperrungen, Parkverbote, Hinweisschilder und anderes bei Veranstaltungen in den Krefelder Stadtbezirken.