Aktion in Traar Jungjäger retten geschützten Mäusebussard

Der Vogel war in der vergangenen Woche übers Ordnungsamt bereits gemeldet worden. Aber bei Versuchen, ihn einzufangen, um ihm zu helfen, entwischte er immer, obwohl er offensichtlich nicht fliegen konnte. Eine Schwinge stand ab. Die Jungjäger (mit Anschluss ans Jagdrevier Traar West) hatten mit einem Netz und taktischem Geschick schließlich Glück. Sie übergaben das Tier der Tierrettung. „Der Vogel wurde am Freitag in der Tierklinik Duisburg von einem Greifvogeltierarzt behandelt und hoffentlich seinem Habitat wohlauf zurückgeführt“, berichtet Janssen. Greifvögel gehören nicht zum jagdbaren Wild, aber: „Wir als Jäger sahen Handlungsbedarf diesem Wildvogel zu helfen.“ Denn der Vogel wäre alleine in der Natur kaum überlebensfähig, wenn er nicht mehr fliegen kann. „Meist ist das Verlieren der Flugfähigkeit auf lange Sicht das Ende einer solchen Kreatur“, sagt Janssen. Wie der Mäusebussard sich verletzt hat, ist unklar.