Heimat- und Schützenfest in Oppum Der Hofstaat von Oppum und ein kleines Wunder der Freundschaft

Es ist ein Satz, der jedem Zeremonienmeister Schweißperlen auf die Stirn treiben dürfte: „Keiner in unserem Hofstaat hatte vorher etwas mit dem Schützenwesen zu tun – außer der König und zwei Hofdamen.“ Die das sagt, ist Jil Samulak-Hunds, ihres Zeichens Königin in Oppum. Sie, Schützenkönig Sebastian Rusch und beider Hofstaat steuern nun als jüngstes Königs- und Hofstaatteam in der Geschichte Oppums auf den Höhepunkt ihrer Regentschaft zu: Die St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft 1652 feiert vom 31. August bis zum 4. September ihr Schützen- und Heimatfest. Und nur der König ist, so jung er ist, ein alter Schützen-Hase. Kann das gutgehen?