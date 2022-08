Beim Skateboardfahren : Junge in Krefeld von Auto überrollt – Lebensgefahr

Krefeld Ein Sechsjähriger ist auf einer Spielstraße in Krefeld überfahren worden. Der Junge lag auf dem Skateboard. Sein Zustand ist sehr kritisch.

Auf der Spinnereistraße in Krefeld ist am Sonntagabend ein sechsjähriger Junge von einem schweren Audi-SUV überrollt worden, als er liegend auf seinem Skateboard fuhr. Wie die Polizei weiter mitteilt, erlitt das Kind lebensgefährliche Verletzungen. Fahrer des Wagens war ein 48-jähriger Mann.

Er war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen auf der Spinnereistraße in Richtung Obergath unterwegs und bog nach links in eine Spielstraße ein, die später in den Baumwollweg übergeht und an einem Spielplatz vorbeiführt. Als er abgebogen war, überrollte er mit dem Wagen den liegend auf dem Skateboard vor sich rollenden Jungen.