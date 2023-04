Preis-Premiere in Krefeld Junge Unternehmer suchen beste Gründer-Idee

Der Verband ist schon im Rentenalter: Die Gemeinschaft Jungen Unternehmer (GJU) in Krefeld und dem Kreis Viersen ist bereits mehr als 70 Jahre alt. Die Mitglieder hingegen sind laut Statuten jünger als 45. Der Wirtschaftjuniorenkreis feiert in diesem Jahr eine Premiere. Er lobt zum ersten Mal einen mit 1000 Euro dotierten GJU-Gründerpreis aus, an dem sich Unternehmen und Gesellschaften beteiligen dürfen, die noch nicht länger als drei Jahre im Wettbewerbe stehen. Die genauen Teilnahmebedingungen sind im Internet auf der Seite www.gju-krefeld.de zu finden. Die Bewerbungsfrist läuft am kommenden Sonntag (16. April) ab. Aktuell liegen Geschäftsführer Gregor Werkle mehr als 20 Bewerbungen vor. In der Jury sitzen IHK-Präsident Elmar te Neues, Kerstin Wittke-Lemm (Hauptgeschäftsführerin der Untereherschaft Niederrhein) und Georg Geier, Geschäftsführer der Siempelkamp Gießerei.