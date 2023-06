Krefelds Junge Union ermahnt die Jungsozialisten Junge Union erfährt „Besorgniserregendes“ über Bettler

Das im Eilverfahren vor Gericht gescheiterte Verbot des „aktiven Bettelns“ in der Krefelder Innenstadt treibt Politik und Bürgerschaft weiter um. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf fand bundesweite Beachtung: Unter anderem berichteten das Nachrichtenmagazin Spiegel und die Taz über den Erfolg eines von der Partei Die Linke unterstützten Krefelder Bettlers gegen die so genannte Allgemeinverfügung der Stadt Krefeld. Das Gericht befand das Bettelverbot in seiner Form für überflüssig, unklar und unverständlich. Grüne, Jungsozialisten und Linke begrüßten das vorläufige Aus des besagten Verbots „aktiven Bettelns“. Aggressives Betteln hingegen war und ist weiterhin in Krefeld verboten.