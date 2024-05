Misstrauensvotum gegen Marc Julia van Oirschot Angeschlagener JU-Chef bekommt überraschend Schützenhilfe von den Jungen Liberalen

Die Krefelder Jungen Liberalen (Julis) sind um die Außenwirkung des Machtkampfes in der Jungen Union um deren Vorsitzenden Marc Julia van Oirschot besorgt. Wie berichtet, gibt es Bestrebungen in der JU, van Oirschot per Misstrauensvotum aus dem Amt zu drängen. Die Julis appellieren an die JU, „einen respektvollen Umgang“ miteinander zu pflegen. Zudem bringen die Julis persönliche Wertschätzung für van Oirschot zum Ausdruck.